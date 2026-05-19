Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Başkanı ve Milletvekili Doğuş Derya, İngiltere Alevi Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Dünyada Yükselen Otoriter Sağ Hareketler ve Muhalefet” başlıklı panele katıldığını açıkladı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Derya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, panelde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ile birlikte yer aldığını belirtti.

Derya açıklamasında, panel kapsamında katılımcılarla otoriter sağ hareketlerin yükselişi, muhalefetin rolü ve uluslararası dayanışmanın önemi üzerine değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Derya, “Uluslararası dayanışmanın daha da önemli hale geldiği böylesi bir dönemde demokrasi, emek ve özgürlük için mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.