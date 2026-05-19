Uyuşturucular kreatin kutusundan çıktı

Lefkoşa Kermiya bölgesinde meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan tutuklanan M.O.T. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede verdiği şahadette, 18 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından zanlının ikametgahında arama yapıldığını söyledi.

Polis, zanlının yatak odasında masa üzerinde bulunan mavi-beyaz renkli kreatin kutusu içerisinde, şeffaf naylona sarılı yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 2 gram kokain türü olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi.

Soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, alınması gereken ifadeler ve uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini belirterek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.