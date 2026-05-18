Güneyde sabit radarlar 500 binden fazla ihlal tespit etti

Kıbrıs’ın güneyinde trafik kameralarıyla ilgili ihlallerin arttığı ve sabit kamera sisteminin devreye girmesinden bu yana 500 binden fazla ihlal tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, en fazla trafik ihlalinin 2024 yılında kaydedildiğini; geçen yıl ise bu ihlallerde bir miktar düşüş gözlemlendiğini belirterek, 2025 sonuna kadar kaydedilen yaklaşık 790 bin trafik ihlalinin 505 binden fazlasının sabit trafik kameraları tarafından tespit edildiğini yazdı.

Gazete, sürücülerin kameraların yerini bilmesine rağmen, bu kadar çok ihlal yapılmasının dikkat çektiğini ve yetkililerin bunu, sürücülerin dikkatsizliğine veya cezadan kaçabileceklerini düşünmelerine bağladığını kaydetti.

Cezaların neredeyse yarısından hala sonuçlanmadığını belirten gazete, bunun; ceza tebligatlarının sürücülere ulaşmaması, adres tespit sorunları veya bazı kişilerin bilinçli şekilde cezayı ödemeyip konuyu mahkemeye taşımayı tercih etmesinden kaynaklandığını yazdı.