Kıbrıs'ın kuzeyinde, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in saldırısı protesto edildi.

Filistin İnisiyatifi tarafından Lefkoşa Terminali'ndeki Gazze Dayanışma Çadırı önünde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen protestocular, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı saldırıyı kınadı.

Ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail saldırganlığını kınayan dövizler taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

KKTC Filistin Platformu Sözcüsü Ahmet Evin yaptığı basın açıklamasında, "İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını lanetliyor, bu hukuk tanımaz saldırganlığı insanlık vicdanı adına en sert şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Protestocular, İsrail'in uluslararası hukuka göre işlediği suçların artık son bulması gerektiğini belirterek, dünya kamuoyunun saldırganlığa karşı tepki göstermesini istedi.

İsrail ordusu, 39 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı filoya, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve çok sayıda aktivisti hukuka aykırı şekilde alıkoydu.