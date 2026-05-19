Sivil Havacılık Dairesi Müdürü görevini tercüman eşliğinde mi yerine getirecek?”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), Sivil Havacılık Dairesi Müdürü atanma kriterlerinde değişiklik yapılmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısına tepki gösterdi. Sendika, müdür kadrosu için mevcut yasada yer alan B2 seviyesinde İngilizce yeterlilik şartının kaldırılmak istendiğini belirterek, bunun kurumsal yapıyı ve ülkenin uluslararası saygınlığını zedeleyeceğini vurguladı.

HTKS Başkanı Kürşad Hüdaverdioğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yıllardır iş bilmez siyasi anlayış nedeniyle kurumun geleceğine ilişkin kaygıların dile getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, mevcut Teşkilat Yasası uyarınca müdür kadrosuna atanabilecek nitelikleri taşıyan personelin bugün kurum bünyesinde bulunmadığı belirtilerek, bunun yıllardır gerekli planlamayı yapmayan, kurumsal devamlılığı sağlayamayan ve liyakat esaslı terfi mekanizmalarını işletmeyen siyasi iradelerin sonucu olduğu kaydedildi.

HTKS, bugün bu eksikliğin nedenleriyle yüzleşmek yerine Cumhuriyet Meclisi alt komitesinde mevcut yasayı değiştirmeye yönelik bir yasa tasarısı hazırlandığını belirtti. Açıklamada, hazırlanmakta olan taslağın sorunu çözmek yerine yıllardır oluşturulan kurumsal kriterleri ortadan kaldırdığı kaydedildi.

“Liyakatten uzaklaşmak, bir devletin uluslararası itibarıyla oynamaktır”

“Müdür kadrosu için açıkça aranan en az B2 seviyesinde İngilizce yeterliliği şartı dahi tamamen kaldırılmak istenmektedir” denilen açıklamada, tüm teknik yazışmaların, uluslararası koordinasyonun, kriz yönetiminin, diplomatik temasların ve günlük operasyonel iletişimin İngilizce yürütüldüğü bir kurumda bu şartın kaldırılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi.

HTKS, hazırlanmakta olan taslağın objektif kurumsal ihtiyaçlardan çok belirli profillere uyum sağlayacak şekilde hazırlandığı yönünde kamuoyunda güçlü bir algı oluştuğunu da belirtti.

Açıklamada, “Yarın Kıbrıslı Rum tarafı ile yapılabilecek Ad-Hoc teknik komite görüşmelerinde, uluslararası toplantılarda, ICAO temaslarında veya diplomatik müzakerelerde, Sivil Havacılık Dairesi Müdürü görevini tercüman eşliğinde mi yerine getirecektir?” ifadelerine yer verildi.

Sivil Havacılık Dairesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinin dünyaya açılan en önemli kurumsal yüzlerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, kurumun bu şekilde zayıflatılmasının yalnızca kurumun değil ülkenin uluslararası saygınlığını da zedeleyeceği belirtildi.

Açıklamada “Liyakatten uzaklaşmak; yalnızca bir kadroyu doldurmak değil, bir devletin uluslararası itibarıyla oynamaktır” denildi.