“Müzeler ve ören yerler, ticari birer nesne haline getirilemez”

Dijital Kültür Derneği, müze ve ören yerlerinin işletme haklarının özel sektöre devredilmesine yönelik girişimlerin kültürel mirasın korunması ve kamusal erişilebilirlik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtti. Dernek, “Müzeler ve ören yerleri toplumun ortak belleğidir. Ticari birer nesne haline getirilemez” açıklamasını yaptı.

Dijital Kültür Derneği, KKTC Turizm Bakanlığı tarafından “çağdaş müzecilik” ve “işletme modeli değişikliği” adı altında gündeme getirilen müze ve ören yerlerinin işletme haklarının özel sektöre devredilmesine yönelik girişimlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dernek açıklamasında, müzelerin ve ören yerlerinin yalnızca gelir kapısı olmadığı, bu toprakların binlerce yıllık tarihini, kimliğini ve toplumsal hafızasını barındıran alanlar olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kar amacı güden bir işletme mantığı, önceliği koruma ve bilimsel araştırmadan maksimum kâr elde etmeye kaydıracaktır. Kültürel miras, piyasa koşullarına ve ticari risklere terk edilemeyecek kadar değerlidir” denildi.

“Yalnızca kapı girişleri ve mağazalar devredilecek” söyleminin uzun vadede denetim mekanizmalarının zayıflamasına yol açabileceği ifade edilen açıklamada, yeni bir işletme modeli kurulmasının şeffaflıktan uzak bir yaklaşım olduğu savunuldu. Açıklamada, liyakata dayalı çağdaş bir kamu yönetimiyle çözülebilecek sorunların özel sektöre devredilmesinin devletin asli görevlerinden feragat etmesi anlamına geldiği kaydedildi.

Dernek, kültürel varlıkların dijitalleşmesi, herkes için ulaşılabilir hale getirilmesi ve kamu yararı gözetilerek korunması gerektiğini belirterek, “Gece müzeciliği gibi dinamik yapılarak dönüştürülmesi için özelleştirme bir zorunluluk değil, vizyonel bir kamu yönetimi meselesidir” ifadelerini kullandı.

Kâr odaklı bir yapının bilet fiyatlarının artmasına, yerel halkın kendi tarihine yabancılaşmasına ve turistlerin kültürü tanımaktan uzaklaşmasına neden olabileceği belirtilen açıklamada, toplam 28 müze arasından yalnızca en yüksek gelir getiren 8 müzenin model değişikliğine dahil edilmesinin, projenin kültürel gelişimden çok ekonomik bir operasyon olduğu yönünde değerlendirmelere yol açtığı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunan Dijital Kültür Derneği, sektör paydaşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve uzmanların görüşü alınmadan hazırlanan şartnamelerin toplumsal kabul görmeyeceğini belirtti. Dernek, “Kültürel miras bir yük değil, bir toplumun kökleridir. Köklerimizi ticari kaygılara feda etmemek için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.