ABD'de isyan büyüyor: Los Angeles protestoları diğer şehirlere yayıldı

Göçmenlere yönelik gözaltı dalgasının ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan protestolar nedeniyle kriz büyüyor.

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, Başkan Donald Trump'ı askeri güç göndererek “yetkisini küstahça kötüye kullandığı” için kınarken, protestolar diğer şehirlere de yayıldı.

Bu şehirler şöyle: Teksas, Atlanta, Şikago,New York, Denver, Las Vegas, Philadelphia, Milwaukee, Seattle, Boston, Washington, DC.

Cuma gününden bu yana protestoların zaman zaman şiddete dönüştüğü Los Angeles'ta tansiyon, ABD ordusunun 700 deniz piyadesinin kentteki Ulusal Muhafız birliklerine katılacağını açıklamasıyla yükseldi.

New York Times'ın bildirdiğine göre ABD ordusunun Kuzey Komutanlığı'ndan bir sözcü, deniz piyadelerinin göçmenlik bürosu görevlileri de dahil olmak üzere federal mülk ve personelin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yasağın yerel saatle saat 20.00'dan başlayıp, 06.00'ya kadar süreceği ve şehir merkezindeki yaklaşık 2 kilometrelik alanda geçerli olacağı öğrenildi.

Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yasağı ihlal eden kişilerin tutuklanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ithafen "Başkanın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim" diyen Bass, şunları ekledi: "Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır."

Sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinden dakikalar sonra bölgede gözaltılar başladı.

"Trump'ın askeri ağı"

Trump'ın göçmenlere yönelik baskılarına karşı gösteri yapan yüzlerce kişilik grubu dağıtmak için atlı polisler görevlendirildi. Polis, gruba plastik mermilerle müdahale etti.

Ulusal Muhafızlar ise plastik kalkanların arkasında nöbet tutmaya devam ediyor.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, daha önce Trump'ı Ulusal Muhafızları giderek artan bir şekilde kullanarak ülkenin en büyük ikinci şehrine “askeri bir ağ” çekmekle suçlamıştı.

Deniz piyadelerini görevlendirdi

Dün sokaklarda hiç kimse görülmemesine rağmen Trump, deniz piyadelerini de görevlendirdi.

Bazı Ulusal Muhafızların artık tutuklamaları gerçekleştiren ajanların etrafında koruma olarak durduğu bildirildi.

Vali Newsom, bunun sadece gerilimi arttıracağını ve sivil huzursuzluğu teşvik edeceğini söyledi.