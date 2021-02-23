ABD'de coronavirüs ölümleri 500 bini aştı

ABD Covid-19'un yol açtığı ölümlerde dünyada ilk sırada bulunuyor. Ülkedeki 28,1 milyon vaka da bu alanda bir rekor.

Biden "Bugün bütün Amerikalılara hatırlamalarını söylüyorum. Kaybettiklerimizi ve arkamızda bıraktıklarımızı hatırlayın" diye konuştu ve coronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekti.

1972'de eşi ve kızını bir araba kazasında, 2015'te de oğlunu beyin kanserinden kaybeden Biden "Benim için keder ve matemden çıkış, kendime bir amaç bularak olmuştu" dedi.