ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını açıkladı

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Yapılan açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.

4 kişinin mal varlığı dondurulacak, vize kısıtlaması getirilecek

TC Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayi Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz'in de yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Demir ve beraberindeki kişilerin mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.

Türkiye'ye "S-400 problemini ABD ile koordineli olarak çözme" çağrısı

Pompeo, Ankara'ya "S-400 problemini ABD ile koordineli olarak çözme" çağrısı yaptı. Açıklamada Türkiye, ABD'nin "müttefiki" ve "bölgesel güvenlikte önemli partneri" olarak nitelendirilirken, Washington'ın S-400 engelini aşıp yıllardır süregelen savunma işbirliğine devam etmek istediği ifade edildi.

ABD Kongresi, geçen günlerde Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını zorunlu kılan bir madde de bulunan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı kabul etmiş, Başkan Donald Trump ise tasarıyı veto edeceğini duyurmuştu.

Türkiye, yaptırım kararını kınadı

Türkiye, ABD'nin yaptırım kararını kınadığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözme yönündeki önerisinin kabul edilmediği ve tek taraflı yaptırımlara başvurulduğu belirtilirken, "Her türlü izandan yoksun bir davranıştır" denildi.

"Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denilirken, Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan 'imtina etmeyeceği' açıklandı.

Lavrov: ABD'nin yaptırımları gayrimeşru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin kararının ardından Rus ajansı Interfax'a açıklama yaparken, yaptırımların gayrimeşru olduğunu ve ABD'nin uluslararası hukuka yönelik kendini beğenmişliğini gösterdiğini söyledi.