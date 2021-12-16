AB Komiseri: Salgının en büyük dalgasını yaşıyoruz, her yaştan vatandaş aşılanmalı

Avrupa Birliği (AB) Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, Covid-19 salgınının en büyük dalgasını yaşamakta olduklarına dikkat çekti; Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi’nin son verilerine göre, AB’nde ve tüm Avrupa kıtasında epidemiyolojik durumun özellikle endişe verici olarak tanımlandığını söyledi.

Bu hafta Avrupa Parlamentosu’nun oturumunun yapılacağı Strasburg’da çarşamba günü Kıbrıslı gazetecilere açıklamalarda bulunan Kyriakides, Kıbrıslı vatandaşların Covid-19’a karşı aşılanmaları gerektiğini, aşılanmanın kişinin kendini, kendine yakın olanları ve genelde toplumu korumak için kişisel ve sosyal sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Stella Kyriakides, ebeveynlere de çocuklarını aşılatmaları çağrısı yaptı; Avrupa Tıp Ajansı’nın çocukların aşılanmasını onayladığını hatırlattı.

Hamile olan kadınların da kendilerini ve bebeklerini korumak için aşılanmaları gerektiğini beliren Kyriakides, bunun konuyu görüştüğü Avrupa Jinekoloji Onkoloji Kuruluşu’nun verdiği mesaj olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Stella Kyriakides, ilaçlarla ilgili olarak da, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayladığı 3 ilaç olduğunu, bu hafta 3 ilacın daha onaylanmasını beklediğini ifade etti.

Şu anki durumdan da söz eden Komiser Kyriakides, Covid-19 vakalarının %90’ının Delta varyantı olduğunu, aynı zamanda Omicron varyantının da gerçekten hızla yayılmakta olduğunu, Omicron varyantının bu hızla yayılmasının üye ülkelerin sağlık sistemleri üzerinde yeni bir baskı oluşturmasının beklendiğini duyurdu.

Stella Kyriakides, şu anda her 100.000 örnekte 797 vakanın izlenmekte olduğunu, Avrupa nüfusunun %66’sının her iki aşıyı olduğunu, AB içerisinde önceki güne kadar 62 milyon bağışıklık artırıcı aşı yapıldığını anlattı.

“Şimdiki duruma göre aşılanma şimdi daha önemli olmuştur. Çünkü şimdi Delta varyant var ve Omicron varyantı hızla yayılmaktadır” şeklinde konuşan Komiser Kyriakides, aşıların önemli bir koruma sağladığını, dolayısıyla Covid-19’dan etkilenenlerin ciddi sağlık durumlarıyla karşılaşmadıkları veya ölmediklerini söyledi.

Kyriakides, Avrupa nüfusu için çocuklar dâhil yeterli dozda aşı olduğunu, geçen hafta yaklaşık 17 milyon doz daha dağıtıldığını, ancak daha yapılması gereken çok şey olduğunu belirtti.

“Vatandaşlara gönderilmesi gereken mesaj, aşılanmaları gerektiğini, bağışıklık güçlendirici aşının kendilerini koruyacağı” olduğuna dikkat çeken Komiser Kyriakides, aşılanmamış insanların olduğu üye ülkeler için hedefli bir farkındalık kampanyası yapılmasını, bilimsel veriler esasında yanlış bilgiyle mücadele edilerek doğru bilgi verilmesini istediğini de bildirdi.