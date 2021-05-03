9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 8 kişi Mağusa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2
Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1
Mağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1
3 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9766
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12
Yerel Vaka Sayısı: 28
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.008.082
Toplam Vaka Sayısı: 6403
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5767
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 604
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 23
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 80
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 246
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1089
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1627