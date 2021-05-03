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9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

9766 test yapıldı, 28'i yerel 42 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 9766 olup, 28'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış 71 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 28 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 8 kişi Mağusa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Çağlayan-2 / Göçmenköy-2 / Gönyeli-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Ortaköy-1/ Haspolat-1/ Surlariçi-2/ Dumlupınar-1/ K.Kaymaklı-3/ Hamitköy-2

Girne Boğaz-1 / Zeytinlik-1

Mağusa Merkez-1/ Sanayi-1 / Yeniboğaziçi-1/ Baykal-2 / Alaniçi-1/ Salamis Yolu-1/ Yenişehir-1

 

3 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9766 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 28 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 71

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.008.082 

Toplam Vaka Sayısı: 6403  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5767

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 604    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 502

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 23

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 80

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 246

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1089

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1627

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