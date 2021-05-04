9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9502 olup, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlanmış 74 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 9502 olup, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlanmış 74 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 49 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Mağusa, 15 kişi Girne, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ Marmara-1/ Kanlıköy- 1 / Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Göçmenköy-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-3 / Sanayi Bölgesi-1/ Surlariçi-1/ Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3/ Taşkınköy-1
Girne Merkez-6/ Alsancak-1/ Ozanköy-3 / Karaoğlanoğlu-1 / Çatalköy-4
Mağusa Merkez-5 / Baykal-3 / Salamis Yolu-1/ Larnaka Yolu-2/ Maraş-1
Lefke Merkez -1
4 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9502
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 60
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 49
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 74
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.017.584
Toplam Vaka Sayısı: 6463
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5841
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 590
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 487
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 25
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 55
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 315
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 829
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1942