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929 test yapıldı, 1 pozitif vaka

929 test yapıldı, 1 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 929 olduğunu, 1 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiklerini söyledi. 

 

1 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 929 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

Ülke dışından gelen vakalar -  1 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 223.578 

Toplam Vaka Sayısı- 939 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 873 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 61 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 8  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1

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