9 yılda 92 binden 140 bine

Son 9 yılda Türkiye’deki seçimlerde oy kullanabilen Kıbrıs’ın kuzeyindeki TC vatandaşı seçmen sayıları:

2014 Cumhurbaşkanı seçimi: 92 bin 171

2018 Cumhurbaşkanı seçimi: 106 bin 446

2023 Cumhurbaşkanı seçimi: 140 bin 111

Ertuğrul SENOVA

Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy verme işlemi dün itibariyle başladı.

Bu kapsamda, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren YSK’ya kayıtlı 140 bin 111 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmen, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt’ta kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

YENİDÜZEN, son 9 yılda Kıbrıs’ın kuzeyinde oy kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenlerin sayısı ve siyasi yönelimlerini araştırdı.

Buna göre; 2014 yılında 92 bin 171 olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kayıtlı seçmen sayısı, 2023’e gelindiğinde 140 bin 111’e yükseldi; seçmen sayısı 9 yılda 47 bin 940 arttı.

Bu rakam, 2014’ten 2018’e 14 bin 275, 2018’den 2023’e ise 33 bin 665 kişi arttı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki TC vatandaşı seçmenin siyasi yönelimine bakıldığında ise, 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan’a oyların yüzde 54,8’i verilirken, 2018’de bu rakam yüzde 48,8’e düştü; AKP 4 yılda Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçmeninin yüzde 6’sını kaybetti.

AKP’nin oylarının yükselişte olduğu 2014’te, YSK’ya kayıtlı TC seçmeninin yüzde 12’si sandığa giderken, iktidarın oylarının düşüşe geçtiği 2018’te katılımın yüzde 40’a çıkması ise dikkat çeken bir başka veri oldu.

2014 seçimleri… 92 bin 171 seçmen, yüzde 12 katılım; yüzde 54,8 ile ilk sırada Erdoğan

2014 yılında Türkiye’de gerçekleşen Cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin YSK, Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 92 bin 171 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kayıtlı seçmen olduğunu açıklamıştı.

Toplamda 33 sandıkta 92 bin 171 seçmenden 11 bin 144'ü oy kullanmış, katılım yüzde 12 civarında kalmıştı.

Seçimde, AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan oyların yüzde 54,8'ini alarak birinci sıraya yerleşirken, CHP'nin adayı Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu yüzde 37 ile sandıktan ikinci, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 8.12 ile üçüncü sırada çıkmıştı.

2018 seçimleri… 106 bin 446 seçmeni, yüzde 40 katılım; yüzde 48,8 ile ilk sırada Erdoğan

Haziran 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında ise bu kez Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 60 sandık kuruldu, seçmen sayısı bu kez 106 bin 446’ya yükseldi. Seçimde, seçmenlerin 42 bin 819'u oy kullandı, toplam katılım oranı yüzde 40’a çıktı.

Seçim sonucunda AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan bu kez oy oranını düşürdü; yüzde 48,8’e geriledi ancak birinci sıraya yerleşti. CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 37.54 ile sandıktan ikinci, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 7.84 ile üçüncü, İyi Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 5.37 oy oranıyla dördüncü sırada çıktı.

Seçmen sayısı son 9 yılda 47 bin 940 arttı

İki seçimin verileri incelendiğinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren, Türkiye’deki YSK’ya kayıtlı seçmenin 2014’ten 2023’e 47 bin 940 arttı.

2014 yılında 92 bin 171 olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kayıtlı seçmen sayısı, 2023’e gelindiğinde 140 bin 111’e yükseldi.

Bu rakam, 2014’ten 2018’e 14 bin 275, 2018’den 2023’e ise 33 bin 665 kişi arttı.

İki seçim arasında AKP, Kıbrıs’ta yüzde 6 oy kaybetti

AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan'ın 2014'te, Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçmenlerden aldığı oy oranı yüzde 54,8'ten yüzde 48,8'e düştü. İki seçim arasındaki farka bakıldığı zaman Erdoğan'ın oy oranında yüzde 6 civarında bir düşüş yaşandı.

Öte yandan CHP’nin adayı Muharrem İnce, 2014’teki CHP adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’ndan yüzde 0,5 daha fazla oy aldı.

2014'te, seçmenlerden 8,12 oranında oy alan HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş ise 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde 7,84 oranında oy aldı.

2018'de seçime ilk kez katılan İYİ Parti’de ise Meral Akşaner yüzde 5,37 oranında oy aldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde oy verme işlemi…

9 Mayıs’a kadar sürecek olan oy verme işlemi, Kıbrıs’ın kuzeyi dahil 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde Yüksek Seçim Kurulu’nca (YSK) kurulan sandıklarda gerçekleştiriliyor.

140 bin 111 kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı seçmenin bulunduğu Kıbrıs’ın kuzeyinde oy verme işlemi Lefkoşa ve Mağusa’da 9 Mayıs’a; Güzelyurt’ta ise 1 Mayıs’a kadar yapılabilecek.

Seçmenler, 16'sı Lefkoşa, 7'si Gazimağusa ve 3'ü Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 26 sandıktan herhangi birinde oy kullanabilecek.

Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da ise Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan sandıklarda bugünden itibaren 9 Mayıs’a kadar 09.00-21.00 saatleri arasında oy verme işlemi yapılabilecek.

Seçmenler, polis tarafından güvenlik kontrolünden geçirilerek salona alınıyor.

Üçüncü merkez olan Güzelyurt’ta ise oy verme işlemi toplam 3 gün olmak üzere 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’ndaki oy kullanma saatleri 09.00-18.00 arasında olacak.

Feyzioğlu: “Yeter ki fotoğrafı olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın”

TC Elçisi Metin Feyzioğlu Çarşamba gün yaptığı açıklamasında, oy kullanmak için Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları tarafından verilmiş resmi kimlik belgeleri gerektiğini söylemişti.

Eski nüfus cüzdanlarının kullanılmasının da mümkün olduğunu dile getiren Feyzioğlu, “Yeter ki fotoğrafı olsun ve TC kimlik numarası üzerinde yazsın” ifadelerini kullanmıştı.

Güzelyurt’ta mobil konsolosluk hizmeti vereceklerini kaydeden Feyzioğlu, Lefkoşa ve Gazimağusa’da ise konsoloslukların oy verme işlemi devam ettiği sürece açık olacağını söylemiş ve eksik belgesi olan seçmenlerin tamamlamalarının mümkün olduğuna vurgu yapmıştı.

Çifte vatandaşların da oy kullanabileceğine dikkat çeken Feyzioğlu, yurtdışı seçmen kütüğünde adı yer alan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının rahatlıkla oyunu kullanacağını dile getirmişti.