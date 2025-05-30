9 kişi yasaklı göçmen ilan edildi

Bakanlar Kurulu, çeşitli gerekçeler ve güvenlik raporları ışığında, 9 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, söz konusu kişilerin, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1 )'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca “kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranmaları veya KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmeleri olasılığı bulunduğu” belirtildi.

Yasaklı göçmen listesine eklenen 9 kişinin isimleri ve doğum tarihleri şöyle:

1. Abolaii Ayoola Omosowon 16.1.1995

2. Akinkumi Adenıran 22.6.1994

3. Brioht Ehis Oleabhıele 23.6.1999

4. Chinonso Eric Abonyi 3.5.2001

5. David Blessing Sulaiman 9.1.2000

6. Femi Samuel Olatunde 16.3.1995

7. Hakeem Adedamola Adunola 13.11.1995

8. lsaac Linus Akoan Michael 9.9.1993

9. Kelvin Songo Ngiangia 4.11.1995