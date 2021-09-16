9 Eylül İlkokulu’nda bir öğrenci pozitif, sınıf online eğitime geçti

Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu’nda 4. sınıf bir öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğrencinin dahil olduğu sınıfta Pazartesi’ne kadar eğitime ara verildi. Söz konusu sınıf için “online eğitime” başlandığı öğrenildi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, söz konusu sınıfa giren diğer öğretmenlerin de test yapmaya gittiğini belirtti.

Elcil, “Bulaş okuldan değil, çocuk dışarıda bu virüsü aldı. Toplu taşıma ve özel ders merkezlerinde de tedbirler üst düzeyde olmalı” dedi.