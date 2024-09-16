9-15 Eylül tarihleri arasında çıkan 10 yangında zarar 501 bin TL

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) İtfaiye Müdürlüğü , 9-15 Eylül tarihleri arasında çıkan 10 yangında 501 bin TL'lik zarar meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, aynı dönemde 16 tane de özel servis olayı yaşandı.

Yangınların muhtemel nedenleri, "elektrik kaynaklı kısa devre, tamamen söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşması, kaynak makinesinden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kundaklama ve gaz kaçağının alevlenmesi" olarak belirtildi.

Özel servis olayları ise şöyle: “Trafik kazası sonucu araç içerisinde ve evin yatak odasında mahsur kalan şahısların kurtarılması; çam ağacı üzerinde, su kuyusunda ve aracın motor bölümünde mahsur kalan kedilerin kurtarılması; yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması”

Yangın önleme tedbirleri

Yangın önleme tedbirlerine dikkat edilmesini isteyen polis dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıraladı:

"31 Ekim’e kadar temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.

Gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayınız. İçeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kıvılcım oluşturabilecek bir alet ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ile pencereli açın ve son olarak ise, bir süpürge alarak ortamdaki biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.

Ev ve işyerlerinizde kullandığınız priz çoğaltıcılarına, fazla akım tüketen elektrikli cihazların (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde '188 Elektrik Arıza' ihbar hattını aramanız önemle rica olunur.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olması önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde, işyeri ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur."