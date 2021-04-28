8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Mağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1
Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2
Mağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1
Güzelyurt Merkez-2
28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 50
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794
Toplam Vaka Sayısı: 6195
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213