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8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vaka

8665 test yapıldı, 50'si yerel 54 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 8665 olup, 50'si yerel 54 pozitif vakaya rastlanmış, 44 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 2 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır.

21 kişi Lefkoşa, 12 kişi Mağusa, 15 kişi Girne, 2 kişi  Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez- 5/ Kumsal-1 / K.Kaymaklı-4 / Hamitköy-1/ Dereboyu-1/ Marmara-2 / Taşkınköy-1/ Gelibolu-1 / Dumlupınar-1 / Yenikent-1/ Metehan-1/ Gönyeli-1/ Surlariçi-1

Girne Merkez-6 /Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-3 / Karşıyaka-1/ Kozanköy-2

Mağusa Merkez-2 / Karakol-1 / Sakarya-3/ Ulukışla-1/ Yeniboğaziçi-1/ Gülseren-2/ Maraş-1/ Çanakkale-1

Güzelyurt Merkez-2

 

28 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 54

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 50

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 44

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 966.794

Toplam Vaka Sayısı: 6195

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5395

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 769

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 132

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 633

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 31

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 84

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 59

 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 646

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1213

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