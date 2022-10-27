82 kişi polise başvurdu, 23 kişi dolandırıldı!

▶ ‘Dolandırıcılık’ ve girişimlerinin ciddi şekilde arttığı kamu oyu gündemine de yansırken, Dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerin tespitine ilişkin ise ‘yasal mevzuat ve teknik donanım olmadığı’ da öğrenildi.

▶ Türkiye kaynaklı olduğu tespit edilen dolandırıcılar, yaygın olarak telefon, internet bankacılığı, WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi yöntemlerle kişilere ulaşıyor.

Polis’in resmi verilerine göre dolandırıcıların ‘ikna’ için kullandıkları başlıca yöntemlerse şöyle:

● Terör örgütü faaliyetlerini önlemek,

● Adına farklı hesap açıldığını ve hesabındaki paranın güvencesi,

● Hesabından para çekildiği ve çeken şahısların yakalanması,

● İddia kuponu kazanmak.

Fehime ALASYA

Polisin resmi verilerine göre, Türkiye’den arayarak kendini polis, savcı ve bahis danışmanı olarak tanıtan kişi veya kişiler son bir yılda yüzlerce kişiyi dolandırma teşebbüsünde bulundu, 82 kişi ‘dolandırılmak üzereyken’ polise başvurdu, 23 kişi dolandırdı.

Özellikle yaşlılar ve emeklilerin hedef alındığı kişiler arasında 83 kişi telefon dolandırıcılığı konusunda polise başvururken, 23 kişi de bu durumdan mağdur oldu. Dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerin tespitine ilişkin ise ‘yasal mevzuat ve teknik donanım olmadığı’ öğrenildi.

Türkiye kaynaklı olduğu da polis tarafından tespit edilen dolandırıcıların yaygın olarak telefon, internet bankacılığı ve WhatsApp, Facebook ve Messenger gibi yöntemlerle kişilere ulaştığı belirtildi.

Kendini ‘polis, savcı, bahis danışmanı’ olarak tanıtan dolandırıcılar, çeşitli ikna yöntemleri kullanarak para talep ediyor.

‘Terör örgütü ile bağlantınız olduğu iddia ediliyor’, ‘hesabınızdan para çekildi’, ‘Şans kuponu kazandınız…’

Dolandırıcıların ikna yöntemleri de polis verilerine yansıdı… Bahsi geçen ikna yöntemleri arasında, ‘Terör örgütü faaliyetlerini önlemek için para talep etmek’, ‘Adına farklı hesap açıldığını ve hesabındaki paranın devlet güvencesinde olduğunu belirterek para gönderilmesini talep etmek’, ‘Hesabından para çekildiğini ve çeken şahısların yakalanması için söyleyecekleri hesaba para yatırması gerektiği’, ‘Evinde altın varsa bir kuyumcuya giderek kayıt altına alması ve bozdurarak verdiği hesaba yatırması’, ‘TC-KKTC Başsavcılığının ortak operasyon yaptığı hesaptaki paraların terör örgütlerine yardım yapılacağı’, ‘İddia kuponu kazandığını, parayı alabilmesi için kimlik bilgilerinin talep edilmesi’ var.

Dolandırıcılığın tespiti için yasal mevzuat ve teknik donanım yok!

Polis tarafından yapılan açıklamada, genellikle 50 yaş üzeri insanların arandığı ifade edilirken, bu şikayetlere yansıyan kişi ya da kişilerin ise henüz tespit edilemediği belirtildi.

Dolandırıcılık yapan kişi veya kişilerin tespitine ilişkin ‘yasal mevzuat ve teknik donanım olmadığı için’, ilgili birimlerin yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda, olanaklar çerçevesinde işlem yapıldığı da kaydedildi.

Yeni dolandırıcılık türleri ortaya çıkıyor…

Bir süre önce özellikle ‘arama’ yöntemleri kullandıkları kamu oyunda da çok konuşulan dolandırıcılar, bir süredir cep telefonuna gönderilen ‘çalışma ve maaş’ mesajlarıyla yeniden gündeme geldi.

Kişilerin cep telefonuna gönderilen “Merhaba, sizi 1 saat çalışmaya davet ediyorum, günlük maaş 800 TL-5000TL, bana ulaşın” mesajının sahte olduğu ve dolandırıcılık amacı taşıdığı kaydedildi.

Hatırlanacağı üzere; son dönemlerde özellikle yaşlılar ve emekliler başta olmak üzere birçok kişi telefon dolandırıcılığı konusunda mağdur olmuştu.

Telefon dolandırıcılığı konusunda yakın geçmişte vatandaşları sık sık uyaran Polis, konuyla ilgili farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yürütmüştü.