80 pozitif vaka, 100 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.761 olup, 55'i yerel 80 pozitif vakaya rastlanmış, 100 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır.

18 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.761

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 55

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .695.568

Toplam Vaka Sayısı: 18.651

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.020

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1559

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1488

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 252

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 650

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5741

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.111