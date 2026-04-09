“8 Öğretmenin asaletinin durdurulmasına yönelik iddialar asılsızdır”

Eğitim Bakanlığı, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan “8 öğretmenin asaletinin durdurulduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı Havva Dağsever, “Haberde yer alan Sayın Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kurulumuza KTÖS üyesi 8 öğretmenin asaletinin durdurulması yönünde talimat verdiği iddiası doğru değildir.” dedi.

Dağsever, “Haberde yer alan iddialar gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Bu tür doğrulanmamış ve spekülatif içeriklere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.” ifadelerini kullandı.

“Bakanlığımız şeffaflık ve doğru bilgilendirme doğrultusunda her zaman basının sorularını cevaplamaya ve teyit edilmiş bilginin kamuoyuna aktarılmasını desteklemektedir.” diyen Dağsever, benzer durumlarda basın kuruluşlarının bakanlıkla iletişime geçerek bilgi teyidi yapmasının önemine dikkat çekti.