8 kaçak tutuklandı

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi tarafından 2 ayrı evde düzenlenen operasyon sonucunda, Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam süren 8 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. 8 zanlının toplamda 2 bin 509 gündür ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edildi.

Polis memuru Süleyman Gürtaç mahkemede olguları aktardı.

Polis, tutuklanan 8 zanlının 19 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polis ekibi tarafından saat 14.30'da Gönyeli'de Atatürk Caddesinde bulunan 2 ayrı evde tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapıdan muhaceret kontrolünde, A.H.’nin 3 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 290 gün ve S.M.’nin ise 9 Ocak 2024 tarihinden itibaren toplam 162 gün Kıbrıs’ın kuzeyinde ikamet izinsiz kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis P.J.’nin 714, J.H.’nin 165, M.J.’nin 292, S.H.’nin 278, S.A.’nın 333 ve S.A’nın da 275 gün ülkede kaçak yaşam sürdüklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, zanlıların sözlü beyanlarında Kıbrıs’ın kuzeyinde çeşitli yerlerde çalıştıklarını söylediklerini, bu nedenle araştırma yapılması gerektiğini açıkladı.

Polis, zanlılardan S.H.’nin ülkede çalışma izni olduğu yönünde belge sunduğu, ancak yapılan araştırmada izninin 16 Ağustos 2023 tarihinde çıktığını, fakat 31 Ağustos 2023 tarihinde iptal edildiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, bu hususunda araştırılacağını belirterek, tüm zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.