8 gün daha tutukluluk aldı

Birçok kez Kıbrıs’ın güneyine askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasa dışı yollardan geçerken suçüstü tutuklanan zanlı E.E. yine askeri yasak bölgede izin siz olarak geçtikten sonra dönüş yolunda tutuklandı. Zanlının karantina süreci başlatıldığı gerekçesi ile gıyabında aleyhine 8 gün daha tutukluluk alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı olayla ilgili bulguları aktardı. Aydoğanlı zanlı E. E.’nin 1. derecede Askeri yasak bölgeyi ihlal, KKTC topraklarında izinsiz ayrılmak ve KKTC topraklarına izinsiz girmek suçlarıyla ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis zanlının askeri yasak bölge sorumluluk sahası içerisinde 7 Ocak 2021 tarihinde aracı ile kuzeyden izinsiz olarak çıkıp 1. Derecede Yasak Bölgeyi ihlal ederek ara bölgeye girip plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen markası meçhul araç sürücüsü ile buluştuktan sonra ayni yoldan kuzeye dönüş yaptığının kamera görüntülerinde tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının Güv. Kuv. Kom. Askeri mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve tahkikatın sürdüğünü ayrıca karantinada olduğu için mahkeme huzuruna getirilmediğini belirtti. Polis soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının karantina süresini de dikkate alarak 8 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)