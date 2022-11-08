“8 bin 600 TL ile insanca yaşam sürdürme mümkün değil”

Asgari ücret Komisyonunun acil olarak toplanıp, yeni asgari ücretin günün koşullarına uygun olarak belirlemesi gerektiğini belirten TÜRK-SEN Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, “8 bin 600 TL ile insanca yaşam sürdürme mümkün değildir” dedi.

Yapılacak olan artış en az bir yıllık gerçek enflasyon dikkate alınarak yapılması gerektiğini kaydeden Bıçaklı, asgari ücretlilerin kayıp olan alım güçlerinin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bıçaklı’nın açıklaması şöyle:

“Son dönemlerde sürekli olarak bütün tüketim maddelerine yapılan zamlarla çalışanların ve halkımızın ve özellikle Asgari Ücret alarak yaşamını sürdürmeye çalışanlar tamamen açlığa mahkum edilmiştir.

Bu nedenlerden dolayı dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kalan 8600 TL ile yaşamlarını insanca sürdürmeleri mümkün değildir.

Çok ivedi olarak Asgari Ücret Komisyonu toplanarak Yeni Asgari ücreti günün koşullarına uygun olarak belirlemeli ve uygulamaya koymalıdır. Yapılacak olan artış en az bir yıllık gerçek Enflasyon dikkate alınarak yapılmalı ve Asgari ücretlilerin kayıp olan alım güçleri giderilmelidir.”