"75 bin TL ve altında maaşı olan vatandaşlardan kesinti yapılmayacak"

UBP-YDP-DP Hükümeti'nin hayat pahalılığı düzenlemesine ilişkin Başbakanlık açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Bu çerçevede; emekli maaşı, aylık net maaşı 75.000 TL ve altında olan vatandaşlarımızın gelirleri aynen korunacak, maaşlarından hiçbir kesinti yapılmayacaktır.

Ayrıca net maaşı 75.000 TL’den fazla olan vatandaşlarımızdan ise sadece Haziran ayında oluşacak olan hayat pahalılığındaki maaş artışının yüzde 50’sini aşmayacak şekilde bir düzenleme yapılacaktır. Ancak bu düzenleme sonucunda hiçbir vatandaşımızın geliri 75.000 TL’nin altına düşmeyecektir. Biz bu adımlarla halkımızın refahını koruyan hem de toplumsal uzlaşıyı esas alan dengeli ve adil bir modeli hayata geçiriyoruz.

Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde, geniş bir mutabakatla herkesin üzerinde uzlaşabileceği bu yasanın geçirilmesini hedefliyoruz.