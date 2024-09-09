74 yaşında ölü olarak bulundu

Gönyeli’de yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Yaşar Evliya (E-74), Gönyeli’de park halinde bulunan aracı içerisinde ölü olarak bulundu.

Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek. Soruşturma devam ediyor.