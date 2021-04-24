7336 test yapıldı, 60'ı yerel 72 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7336 olup, 60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7336 olup, 60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.
22 kişi Lefkoşa, 15 kişi Mağusa, 20 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-4 / Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Gönyeli-5/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1
Girne Merkez-10 / Alsancak-4/ Boğaz-1 / Taşkent-1 / Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1
Mağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Çanakkale-1 / Larnaka Yolu-1/ Mormenekşe-1 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-4 / Tuzla-1
Güzelyurt Akçay -1
Lefke Merkez-2
24 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7336
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 60
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 933. 711
Toplam Vaka Sayısı: 5954
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5130
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 795
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 684
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 36
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1247
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 417