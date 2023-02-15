73. Berlin Film Festivali 16 Şubatta başlıyor

Murat OBENLER

Berlin Uluslararası Film Festivali’nin 73.’sü 16 Şubat Çarşamba günü Rebecca Miller’in senaryosunu yazıp yönettiği, başrollerini Peter Dinklage ve Anne Hathaway’in paylaştığı ‘She Came to Me’(O bana geldi) filmi ile açılacak.

Steven Spielberg, juri başkanı Kristen Stewart, Anne Hathaway, Peter Dinklage, Anaïs Demoustier, John Malkovich, Sean Penn, Bono, Cate Blanchett, Franz Rogowski, Helen Mirren, Fan Bingbing, Willem Dafoe, Sandra Hüller, Paula Beer, Vicky Krieps, Sydney Sweeney, Felix Lobrecht, Boris Becker ve birçok önemli sinema insanı festivalin konuğu olarak Kırmızı Halı’da boy gösterecek, galalara katılıp basın toplantılarında basının karşısına çıkacak, Berlinale Talets bölümündeki genç sinemcılarla sohbetler gerçekleştirecek.

Uluslararası Jüriye Kristen Stewart başkanlık yapacak

Kristen Stewart (USA)(Başkan), Golshifteh Farahani (Iran/France), Valeska Grisebach (Germany), Radu Jude (Romania), Francine Maisler (USA), Carla Simón (Spain) ve Johnnie To (Hong Kong, China).

The Encounters Jurisi:Dea Kulumbegashvili (Georgia), Angeliki Papoulia (Greece) ve Paolo Moretti (It)

Kısa Film Jürisi:Cătălin Cristuțiu (Romania), Sky Hopinka (USA) ve Isabelle Stever (Germany)

GWFF En İyi Film Jürisi: Judith Revault d’Allonnes (Fr), Ayten Amin (Egypt) ve Cyril Schäublin (Swit.)

Belgesel Jürisi Emilie Bujès (Fr/Swit.), Diana Bustamante (Col.), Mark Cousins (Scotland/N. Ireland).

The Berlinale Series Ödülü Jürisi Mette Heeno (Den.), André Holland (USA) ve Danna Stern (Israel)

Uluslararası Jüriler ve Çocuk ve Gençlik Jürisi:Kateryna Gornostai (Ukraine), Fion Mutert (Ger) ve Juanita Onzaga (Col),Venice Atienza (Philipp.), Alise Ģelze (Latvia) ve Gudrun Sommer (Ger).

Art College 1994 ile 19 film Altın Ayı için yarışacak

Berlinale Ana Yarışmaya eklenen Çinli sinemacı ve ressam da olan yönetmen Liu Jian’nin yönettiği Art College 1994 filmi ile Altın Ayı için yarışacak sayı 19 oldu. Animasyon olan film dünya prömiyerini festivalde yapacak.