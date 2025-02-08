72 türde 21 bin 592 su kuşu saptandı

Kuşları Doğayı Koruma Derneği (KUŞKOR) ile BirdLife Cyprus organizasyonuyla 17-20 Ocak arasında Kıbrıs genelinde 72 sulak alanda eş zamanlı yapılan kış ortası su kuşu sayımında, 72 farklı tür kaydedildi ve 21 bin 592 su kuşu sayıldı.

Örgütler, son iki yılda ortalamanın altında seyreden su kuşu sayılarında bir artış gözlemlendiğini duyurdu.

KUŞKOR’dan yapılan açıklamaya göre, en yüksek sayıda gözlenen tür 6 bin 217 bireyle Kaşıkgaga oldu.

Her yıl ocak ayında gerçekleştirilen uluslararası Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS), kuş gözlemcileri ve kurumları bir araya getirerek yılın aynı döneminde, eş zamanlı olarak su kuşlarının sayılmasını sağladı.

Kuşlarla ilgili örgütlerin bu çalışması sayesinde su kuşlarının küresel durumu hakkında güncel bilgiler ediniliyor ve böylece yıllar arasındaki bölgesel ve küresel değişiklikleri takip edilebiliyor.

KUŞKOR ve BirdLife Cyprus, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da 17-20 Ocak tarihleri arasında, Kıbrıs çapındaki sayım çalışmalarını iş birliği içinde yaptı.

36 gönüllüden oluşan bir ekip, ada genelinde 72 sulak alanda eşzamanlı sayımlar yaptı. Bu ortak çaba sonucunda adada 72 farklı tür kaydedildi ve toplamda 21 bin 592 su kuşu sayıldı.

Açıklamada bu sonuçlar “Sevinerek bildirebiliriz ki, son iki yılda ortalamanın altında seyreden su kuşu sayılarında bir artış gözlemlendi.” denilerek yorumlandı.

Flamingolar azalıyor

En yüksek sayıda gözlenen su kuşu türünün 6 bin 217 bireyle Kaşıkgaga olduğu, bunu 3 bin 35 bireyle Çamurcunun takip ettiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler de paylaşıldı:

“Suna ve Altın yağmurcun sayıları uzun süredir yapılan sayımlarda düşük sayılarda seyrediyordu. Bu sene popülasyonlarında önemli artışlar gözlenmesi sevindiricidir.

Ne yazık ki, Flamingo sayıları üst üste üç yıldır çok düşük seviyelerde seyrediyor. Son on yıldır, Kıbrıs’ta kışlayan flamingo sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

Paralimni Gölü, 4 bin 97 birey ile en fazla su kuşuna ev sahipliği yapan alan oldu. Onu 3421 bireyle Larnaka Tuz Gölleri ve 3141 bireyle Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi Lagünleri izledi.

Haspolat’ta tehlike altındaki türler saptandı

Haspolat'ta yapılan gözlemlerde 580 Kızkuşu ve 134 Elmabaş Patka kaydedildi. Her iki tür de IUCN Kırmızı Listesi’nde yer alıyor. Yani her ikisi de dünya çapında tehlike altındaki türler arasında.

Yıllık ve aylık su kuşu sayımlarımız, iklim değişikliği, tarımın yoğunlaşması, sürdürülemez avcılık ve kentleşme gibi küresel sorunların su kuşu popülasyonları üzerindeki etkilerini anlamamız açısından kritik öneme sahiptir.

Ada çapında toplana bu veriler sayesinde Haspolat ve Gazimağusa Sulak Alanları gibi öncelikli alanlar belirlenebiliyor. Bu sayede hem karar vericilerin kısa zamanda etkin kararlar almasına hem de kısıtlı kaynakların doğru yönetilmesine olanak sağlanıyor. Eğer küresel biyolojik çeşitlilik ve iklim hedeflerine katkı sağlamak, ekoturizmi geliştirmek ve doğal mirasımızı gelecek nesillere koruyarak aktarmak istiyorsak, bu alanlarda en kısa zamanda ciddi koruma önlemlerinin alınması şarttır.”

KUŞKOR açıklamasında, sulak alan izleme programının gelişmesine destek sağlayan Kıbrıs Çevre Vakfı’na (Cyprus Environment Foundation) teşekkür edildi.