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718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödendi

718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödendi

Süt Endüstrisi Kurumu, 718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödediğini duyurdu.

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Süt Endüstrisi Kurumu, 718 üreticiye yaklaşık 142 milyon TL çiğ süt bedeli ödediğini duyurdu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 16 - 30 Nisan devresi küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedeli olan 141 milyon 738 bin 607 TL 21 kuruş bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

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