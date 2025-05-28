7 ülkeden 10 benzersiz dans yapımı

7 ülkeden 10 benzersiz prodüksiyonun yer aldığı Kıbrıs adasının en büyük dans organizasyonu Kıbrıs Çağdaş Dans Festivali(CCDF), 4-22 Haziran tarihleri arasında 26. kez sanatseverlerle buluşuyor.

Limasol Belediyesi işbirliğinde Kültür Bakan Yardımcılığı ve Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen uluslararası etkinlikte dansseverler 7 ülkeden 10 benzersiz yapımı canlı izleme imkanı bulacak.

Festival toplumsal sorular ve duygusal dönüşüm için bir tuval olarak kültürel çoğulculuğa ve bedensel ifadeye odaklanıyor

Toplumsal sorular ve duygusal dönüşüm için bir tuval olarak kültürel çoğulculuğa ve bedensel ifadeye odaklanan bu yılki festivalde Fransa, Lübnan, Belçika, İtalya, İspanya, İrlanda ve Kıbrıs’tan ekipler,gruplar 19 gün boyunca performanslarıyla Limasol’daki Rialto Tiyatrosu sahnesinde(Bir tek Fransa’dan Full Moon(Josef Nadj) aynı zamanda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda da sahnelenecek) olacaklar. Saat 20:30’da başlayacak performanslar için biletler €8 (combine €30) olup gerek www.rialto.com.cy adresinden gerekse Pazartesi-Cuma arası Rialto Box Office: (Tel:77 77 77 45) alınabilir. Öğrenciler,emekliler, özel gereksinimli bireyler ve profesyonel dansçılar kartlarını ibraz ederek festivale ücretsiz katılabilecek.

GÖSTERİM PROGRAMI

4 Haziran|Rialto Tiyatrosu: Vénus Anatomique-Sarah Baltzinger(Fransa),55’,14+

18. yüzyıl anatomik balmumu figürlerinden esinlenen bu eser, kadınlığı inşa edilmiş bir nesne olarak araştırıyor. Kukla benzeri estetik ve mekanik hareketlerle, beş kadın hayatta kalma modunda bedenleri canlandırıyor ve kadın formunun baskın temsillerini parçalıyor.

6 Haziran | Rialto Tiy:The Love Behind My Eyes- Ali Chahrour (Lübnan), 55’,14+

Varolmasına asla izin verilmeyen aşka dair şiirsel bir ağıt. Arapça şiir, şarkı ve fiziksel ifade yoluyla Chahrour, aşk, kayıp ve toplumsal ve dini kısıtlamalara karşı direnç üzerine derin duygusal bir eser sunuyor.

8 Haziran | Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve 11 Haziran | Rialto Tiyatrosu:

Full Moon – Josef Nadj (Fransa) | 60’

Afrika dansçılarıyla, özgür cazdan ve kültürel miraslarından ilham alan görsel-işitsel bir yolculuk. İçgüdüsel hareketleri ve sembolik kuklaları, yaratımı sürekli bir kimlik ve yeniden doğuş eylemine dönüştürüyor.

12 Haziran | Rialto Tiyt: Erroneous Encounters- Panayiotis Tofi (Kıbrıs), 45’

Üç icracı, travmadan sonra benliğin parçalanmasını canlandırıyor. Canlı elektronik müzik ve şiirsel metin aracılığıyla, eser bedenin kırılganlığını ve çağdaş yaşamın giderek artan kopukluğunu ortaya koyuyor.

14 Haziran | Rialto Tiyt: CUIR – Arno Ferrera & Gilles Polet (Belçika) | 45’

Koşum takımlarıyla bağlı iki adam, çekim ve direncin bir arada olduğu fiziksel bir alışverişe giriyor. Hakimiyet ve teslimiyetin ötesinde rıza, güç ve ortaklık hakkında bir düet.

16 Haziran | Rialto Tiyatrosu: Folklore Dynamics – VIDAVÈ (Italya) | 50’

Beş sanatçı, lehçeler ve halk biçimleri aracılığıyla otoriter bir sesle karşı karşıya geliyor. İtalyan geleneği, kolektif kimliği ve politik amacı öne çıkaran koreografiyle bir direniş platformu haline geliyor.

18 Hazirn-RialtoTiy:He aquí un acto romántico-Richard Mascherin (İspanya),60’

Hem fiziksel hem de duygusal düşüşlere adanmış bir eser. Üç sanatçı, katarsise, romantik teslimiyete ve yeniden doğuşa doğru ritüel bir yolculukta şiddet ve şefkat anlarından geçiyor.

20 Haziran | Rialto Tiyatrosu: Birdboy – Emma Martin/United Fall (İrlanda), 45’

Uyum sağlayamayan bir çocuğun gözünden görülen hassas, kaotik bir iç yolculuk. Dans, ses ve nesnelerle Birdboy, farklılığı ve hayal gücünün dönüştürücü gücünü kutluyor.

22 Haziran | Rialto Tiyatrosu:SONOMA- Marcos Morau /La Veronal (İspanya),75’

Varoluşun ateşli çığlığı. SONOMA, Buñuel ve sürrealizmden esinlenen ritmik, ritüelistik ve gerçeküstü bir patlamadır. Festival Avrupa'nın önde gelen dans gruplarından birinin güçlü finali ile kapanacak.