7 ayda 82 'ani ölüm'

Serap ŞAHİN

2023 yılının ilk 7 ayında Polis Basın Subaylığı’na yansıyan verilere göre, Ocak ayından Temmuz ayı sonuna kadar olan süreçte, hayatını kaybeden toplam 82 kişi ani ve gayri tabii ölüm olarak kayıtlara geçti.

Hayatını kaybedenler arasında en fazla ölüm 61 ve üzeri yaşta görülürken, bu yaş aralığında toplamda 40 kişi hayatını kaybetti.

Ani ölümlerde kayıtlara geçen 82 kişiden 54’ü erkek, 28’i ise kadındı. İlçelere göre dağılımlarda ise en fazla ölüm başkent Lefkoşa’da meydana geldi.

Polis kayıtlarına geçen toplam 82 ani ölümün 32’si Lefkoşa’da, 22’si Girne’de, 17’si Mağusa’da, 8’i İskele’de ve 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, tüm dünyada ani ölümlerin arttığına işaret ederek, bununla ilgili özel bir ekip kurulduğunu ve çalışmaların başladığını kaydetti.

Özant, ani ölüm nedenlerinin covid aşılarıyla ilgili olup olmadığının belirlenebilmesi için en az 3 yıla ihtiyaç olduğunu belirtti.

En fazla ölüm 61 yaş ve üzeri

Toplam 7 aylık süreçte en fazla ani ölüm gerçekleşen yaş aralığı 61 yaş ve üzeri olarak verilere geçti.

Hayatını kaybeden 82 kişiden 40 tanesi 61 yaş ve üzeri, 20 tanesi 51-60 yaş aralığında,11 tanesi 41-50 yaş aralığı, 7 tanesi 31-40 yaş aralığı ve 4 tanesi de 20-30 yaş aralığı olarak kayıtlara geçti.

En çok kayıp erkeklerde

2023 yılının ilk 7 ayında ani ve gayri tabii ölüm olarak 82 ölüm polis kayıtlarına geçti. Kayıtlara geçen 82 kişiden 54’ü erkek, 28’i ise kadındı.

En fazla ölüm Lefkoşa’da

Ani ve gayri tabii ölüm olarak kayıtlara geçen ilçelere göre dağılımında ise en fazla ölüm Lefkoşa’da meydana geldi.

Lefkoşa’da gerçekleşen ölümlerin 16’sı 61 ve üzeri yaş aralığı, 9’u 51-60 yaş aralığı, 2’si 41-50 yaş aralığı, 3’ü 31-40 yaş aralığı ve 2’si 20-30 yaş aralığında gerçekleşti.

Girne’de 22 ölüm

Girne’de meydana gelen ani ve gayri tabii ölümlerde toplamda 22 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 10’u 61 ve üzeri yaş aralığındaydı. Girne’de gerçekleşen ölümlerde 51-60 yaş aralığında 2, 41-50 yaş aralığında 6, 31-40 yaş aralığında 3, 20-30 yaş aralığında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Mağusa’da 17 ölüm

Mağusa’da gerçekleşen ani ölümlerde toplamda 17 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerden 10’u 61 ve üzeri yaş aralığındaydı.

51-60 yaş aralığında 4, 41-50 yaş aralığında 2 ve 20-30 yaş aralığında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

31-40 yaş aralığında da ölen olmadı.

İskele’de 8 ölüm

İskele’de 7 ayda toplamda 8 kişi aniden hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu 51-60 yaş aralığında olarak kayıtlara geçti.

İskele’de 51-60 yaş aralığında toplamda 4 kişi hayatını kaybetti. 61 ve üzeri yaş aralığında 2, 41-50 yaş aralığında 1, 31-40 yaş aralığında da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Güzelyurt’ta 3 ölüm

Kayıtlara geçen ani ve gayri tabi ölümlerde en az kayıp Güzelyurt’ta gerçekleşti. Toplamda 3 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, 2 kişi 61 ve üzeri yaş aralığında, 1 kişi ise 51-60 yaş aralığındaydı.

61 ve üzeri yaşta 40 ölüm

Polis kayıtlarına geçen ani ve gayri tabi ölümlerde 7 ayda, 61 ve üzeri yaşta 40 ölüm meydana geldi. 51-60 yaş aralığında 20, 41-50 yaş aralığında 11, 31-40 yaş aralığında 7, 20-30 yaş aralığında ise 4 kişi hayatını kaybetti.

Dr. Dt. Ahmet Özant:

Özel ekip kuruldu

Ani ölümlerin tüm dünya gündeminde olduğuna işaret eden KTTB Başkanı Dr. Dt. Ahmet Özant, bununla ilgili özel bir ekip kurulduğunu ve çalışmaların başladığını kaydetti.

Dünya genelinde ani ölümlerin arttığına dikkat çeken Özant, “Dünya da bunu henüz açıklayamıyor. Ölümlerin Covid – 19 aşılarıyla ilgili olup olmadığının belirlenebilmesi için en az 3 yıla ihtiyaç var” şeklinde konuştu.