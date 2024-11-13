7.AEI Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Film “Tahran’da Yedi Kış” oldu

Murat OBENLER

Kâr amacı gütmeyen bir kültür organizasyonu olan A.E.I. Audıovısual Forum tarafından 2018 yılında düzenlenmeye başlayan Kıbrıs Uluslararası Arkeolojik, Etnografik ve Tarihi Belgesel Festivali’nin 7’ncisinin 3 Kasım gecesi gerçekleştirilen ödül töreni ile kapandı ve En İyi Uzun Metraj Belgesel Ödülü’nü Steffi Niederzoll'un “Tahran’da Yedi Kış” filmi kazandı. Lefkoşa Surlariçi’nde yer alan Centre of Visual Arts and Research (CVAR) Costas ve Rita Severis Vakfı’nda yer alan ödül törenine Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Vasiliki Kassianidou, Kıbrıs'taki Avustralya Yüksek Komiseri Fiona McKergow ve çok sayıda sinemasever katılırken Festival Direktörü Stavros Papageorghiou da gecede bir konuşma gerçekleştirdi. Almanya yapımı filmin ödülünü Steffi Niederzoll'un adına Goethe Institute Cyprus Direktörü Dr. Gabriele Gauler aldı.

"İnsanın, Zaman ve Mekanda Yolculukları" sloganıyla gerçekleşen festivalde 2 Kasım 2024 Cumartesi günü Tahran'da başörtüsünü düzgün takmadığı için İran ahlak polisi tarafından azarlanan bir kadının üniversitenin önünde iç çamaşırlarıyla dolaşırken tutuklanmasıyla yaşanan yeni olayın ardından jürinin “Tahran’da Yedi Kış” kararı da gündemle bire bir örtüşmüş oldu.

AEI Film Festivali Jürisi’nin açıklamalı kararında “…cesurca meydan okuyanlara saygı duruşu niteliğindeki bir güç ve boyun eğmez ruh hikayesi olan Alman filmi Tahran'da Yedi Kış'a büyük ödül verildi." denildi.

İran'daki kadınların sarsılmaz ruhunun bir kanıtı olan ve aynı anda samimi ve politik olan önemli bir araştırma filmi niteliğindeki “Tahran’da Yedi Kış”belgeselinde bir adamın tecavüz etmeye çalışması sonrasında nefsi müdafaa amacıyla onu bıçaklayan 19 yaşındaki Reyhaneh Jabbari'nin cinayetten tutuklanarak ölüm cezasına çarptırılması sonrası verdiği hukuksal mücadeleyi anlatıyor. Jabbari 7 yıl sonra idam edilir ama bu mücadele ilerleyen yıllarda direnişin ve kadın haklarının sembolü haline gelir.

Türkiye’den Kerem Soyyılmaz’a En İyi Yönetmen Ödülü

Kerem Soyyılmaz’ın yönettiği Türkiye-Danimarka ortak yapımı "Rodakis'i Ararken" filmi de festivalde En İyi Orta Metraj Belgesel Yönetmeni ödülüne layık görüldü.

Üç kategoride verilen ödüllerin listesi

Uzun metrajlı belgesel kategorisi

En İyi Film: Steffi Niederzoll'un yönettiği “Tahran'da Yedi Kış.

En İyi Yönetmen: Penelope McDonald (Audrey Napanangka filmiyle)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Remedios Malvárez ve Arturo Andújar(Luis Castilla'nın yönettiği "Pico Reja" filmi ile)

Orta metraj belgesel kategorisi

En İyi Film ödülü: Natasha Giler'in yönettiği "Miloslu Afrodit"

En İyi Yönetmen: Kerem Soyyılmaz "Rodakis'i Ararken" filmiyle

En İyi Görüntü Yönetmeni: Pandeli Ceco'nun yönettiği ve görüntü yönetmenliğini yaptığı Arnavutluk belgeseli "Zoje"

Kısa belgesel kategorisi

En İyi Film: "Anne Kamyoncular" yönt:Paula Romero

En İyi Yönetmen: Hadil Alramli (Filistin belgeseli "Haifa'da Üç Gece" ile)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Haralambos Margaritis'in yönettiği Kıbrıs kısa belgeseli "Ermoupoli".