7 adet plastik torpili araçtan dışarı atıp, patlattılar

20 Eylül’de Tuzla-Mağusa anayolu üzerinde, M.B.H. (E-18), D.A.K.(E-19), M.S.S.(E-19) ve A.A.’nın (E-18), araç ile seyir halinde oldukları sırada tasarruflarında bulunan patlayıcı madde sınıfına giren toplam 7 adet plastik torpili araçtan dışarı atıp patlatarak, rahatsızlık yaptıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu patlayıcı maddelerin M.B.H. (E-18) tarafından, S.Y.’den (E-40) satın alındığı öğrenildi.