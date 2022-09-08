695 süt üreticisine 57 milyon TL bugün ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ünün karşılığı olan 57 milyon 816 bin 538.75 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.