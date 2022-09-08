695 süt üreticisine 57 milyon TL bugün ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 16-31 Temmuz döneminde SÜTEK’e süt veren 695 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ünün karşılığı olan 57 milyon 816 bin 538.75 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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