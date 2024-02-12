67 yaşındaki Mırzaahmad Mansourı yaşamını yitirdi
Küçük Kaymaklı’da 67 yaşındaki Mırzaahmad Mansourı dün saat 10.30 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü bulundu.
Küçük Kaymaklı’da 67 yaşındaki Mırzaahmad Mansourı dün saat 10.30 sıralarında ikametgahı içerisinde ölü bulundu.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.
Girne’de bıçakla yaralama… 1 kişi tutuklandı
Girne’de S.İ. (E-42) dün tartıştığı K.U.’yu (E-43) tasarrufunda bulundurduğu bıçakla sol bacak üst baldırından yaraladı.
Adı geçen şahıs dün Girne’de tespit edilerek, tutuklandı.
Kendini polis olarak tanıttı, sahtekarlıkla para temin etti
Girne’de E.K.'nin (E-34), polis olmadığı halde kendisini polis olarak tanıtıp, eşinin hasta ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde sahte beyanda bulunarak 7 bin 680 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.
E.K.'nin, benzer suçlardan önceden tutuklandığı belirtildi.
Kanunsuz avlanan iki kişiye idari para cezası
Mehmetçik - Çayırova köyleri arasındaki 11 numaralı av bölgesi içerisinde dün saat 09.30 sıralarında, S.C. (E-41) ve H.Ö.’nün (E-51), baraj ve göletlerden 500 metre uzakta avlanması gerekirken, Mehmetçik Göleti çevresind kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.
Bahse konu şahıslara idari para cezası kesildi.
Kaçak yaşayan 3 kişi tutuklandı
Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan kontrol ve denetimler sonucunda ikamet izinsiz 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.