65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı
Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı Şeması” yeniden güncellendi.
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Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı Şeması” yeniden güncellendi.
Buna göre 4’üncü dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişilere 5’inci doz Biontech aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi.
Ayrıca aşıları tamamlanmadan ya da hiç aşı olmadan Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerinde negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları istendi.
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Etiketler : aşı, Omicron, 5.doz, beşinci doz, 65 yaş ve üstü