65 yaş üstüne 5’inci doz aşılar açıldı

Omikron varyantının ülkemizde de görülmesinin ardından Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Komitesi tarafından “Aşı Şeması” yeniden güncellendi.

Buna göre 4’üncü dozdan 3 ay sonra 65 yaş üzeri kişilere 5’inci doz Biontech aşılar açıldı. İlk doz aşılarını Sinovac olan 65 yaş üzerine, 4’üncü dozdan 3 ay sonra yeniden Biontech aşı önerildi.

Ayrıca aşıları tamamlanmadan ya da hiç aşı olmadan Covid 19 hastalığını geçirmiş kişilerinde negatifleşme tarihlerinden 1 ay sonra aşılanmaya başlamaları istendi.