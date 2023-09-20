640 araç sürücüsü rapor edildi, 78 araç trafikten men edildi

Lefkoşa, İskele ve Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 640 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 78 araç ise trafikten men edildi.

Trafik suçları arasında “süratli araç kullanmak” başı çekerken, “seyir halindeyken cep telefonu kullanmak” ikinci sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 20.00–00.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk sahasında, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri; Girne polisi ise kendi sorumluluk sahasında trafik denetimi yaptı.

Lefkoşa'da ikamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Lefkoşa’daki denetimlerde alkollü içki satışı yapılan yerler, eğlence mekanları, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen toplam 5 kişi tutuklandı. Ayrıca, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 32 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Lefkoşa’daki trafik denetimlerinde ise, toplam 1235 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 96’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 67’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 364 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 57 araç trafikten men edildi.

İskele

İskele’deki denetimler kapsamında da halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ve eğlence mekanları kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

İskele trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 960 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 86’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 156 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 9 araç ise trafikten men edildi.

Girne

Ayrıca Girne’de, trafik ekiplerince yapılan denetimler sonucu, toplam 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve 6’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 64’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere, toplam 120 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Girne’de 12 araç ise trafikten men edildi.