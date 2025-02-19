63 yaşındaki Erol Taş’ın ölüm sebebi açıklandı

Polis, Gazimağusa’da evinde aniden rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 63 yaşındaki Erol Taş’ın otopsisiyle ilgili açıklama yaptı.

Polis basın bültenine göre, Erol Taş’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp hastalığı, akciğer hastalığı, kalp krizi ve kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

İkamet izinsiz üç kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen üç kişi tutuklandı.

Demirhan’da bir markette hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette, 16 Şubat’ta müşteri olarak bulunan kimliği meçhul bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan 1.338,30 TL değerindeki göz bakım kremini alıp kasada ödeme yapmadan çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.Ö.(K-59), tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Vahim zarar ve ciddi darp

Yeşilırmak’ta faaliyet gösteren bir restoranda, 26 Ocak’ta müşteri olarak bulunan İ.M.(E-44), yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran restoran işletmecisi E.A’nın (E-46) yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine vurup, ciddi şekilde darp ederek, sağ ayak bileğinin kırılmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıs, araya girmeye çalışan U.K’yi (E-44) ise ittirip yere düşürerek darp etti.

Yürütülen ileri soruşturmada meselede aranmakta olan zanlı İ.M., dün, Bostancı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.