Mağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk alanlarında dün 20.00-24.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Trafik denetimlerinde 620 sürücü ceza aldı, 22 araç trafikten men edildi. Ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 19 kişi ise tutuklandı.

Mağusa’da denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, marketler, bahis evleri, kahvehaneler ve halkın yoğun olduğu bölgeler kontrol edildi. Denetimlerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 1050 araç sürücüsünden, 106’sı hız sınırını aşmak, 2’si ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmamak, 62’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 42’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si susturucusuz egzoz kullanmak, 1’i camlara görüş engelleyici film yapıştırmak, 1’i polisin dur emrine uymamak ve 64’ü diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 303 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Girne’de ikamet izinsiz 18 kişi tutuklandı

Girne’de polis ekipleri tarafından eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, pansiyonlar, oteller, kahvehaneler ve kalabalık alanlar denetlendi. Ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 18 kişi tutuklandı.

Trafikte kontrol edilen 1605 araç sürücüsünden, 41’i hız sınırını aşmak, 3’ü alkollü araç kullanmak, 1’i ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmamak, 22’si trafik ışıklarına uymamak, 2’si susturucusuz egzoz kullanmak, 2’si camlara görüş engelleyici film yapıştırmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 146’sı diğer trafik suçları olmak üzere toplam 232 sürücü rapor edildi. Ayrıca 21 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta 480 araç kontrol edildi; 85 sürücü rapor edildi

Güzelyurt’ta eğlence mekânları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik denetimlerinde ise kontrol edilen 480 araç sürücüsünden, 20’si hız sınırını aşmak, 1’i ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i cep telefonu ile araç kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmamak ve 52’si diğer trafik suçları nedeniyle toplam 85 sürücü rapor edildi. Ayrıca 1 araç trafikten men edildi.