6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü yerel 34 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.
8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Mağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Minareliköy-1
Girne Merkez-7 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-1 / Alsancak-1/ Çatalköy-1
Mağusa Merkez-1/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-1
2 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10
Yerel Vaka Sayısı: 23
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 998.316
Toplam Vaka Sayısı: 6361
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5696
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 633
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 99
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 530
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 49
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 27
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1255
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1381