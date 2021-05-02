6000 test yapıldı, 23'ü yerel 35 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 23'ü yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış 58 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 10 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 23 kişi ise yerel vakadır.

8 kişi Lefkoşa, 4 kişi Mağusa, 11 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Gönyeli-2/ K.Kaymaklı-2/ Minareliköy-1

Girne Merkez-7 / Karaoğlanoğlu-1/ Karakum-1 / Alsancak-1/ Çatalköy-1

Mağusa Merkez-1/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-1

2 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 10

Yerel Vaka Sayısı: 23

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 58

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 998.316

Toplam Vaka Sayısı: 6361

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5696

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 633

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 99

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 530

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 49

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 27

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1255

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1381