60 yaşındaki Ahmet Çandarlı evde ölü bulundu

Karaman’da sakin 60 yaşındaki Ahmet Çandarlı, ikametgahında ölü olarak bulundu. Polis, görevli doktor tarafından Çandarlı’ya yapılan dış muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığını belirtti. Ölüm sebebinin yapılacak otopsisinin ardından belli olacağını ifade eden Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili Basın Bülteni şöyle:

“ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

07.01.2022 tarihinde, Karaman’da sakin Ahmet ÇANDARLI (E-60), ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde görevli doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.”