6 zanlının toplam 37 “sahte reçetesi” tespit edildi

Onur ULAĞ

“Sahte reçete” soruşturması kapsamında dün akşam tutuklanan 3 doktor ve 3 eczacı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 6 zanlının toplamda incelenen bin 277 reçetesinden 37’si sahte tespit edildi. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı alındı.

Doktor D.D.’nin 20 sahte reçetesi tespit edildi

Mahkemede detayları aktaran tahkikat memuru, Doktor D.D.’nin Ocak ve Ağustos ayları içerisinde 50 ayrı eczaneye toplamda 4 bin 489 reçete yazdığını ve A.Ç.’nin eczanesine de 893 reçete yazdığını belirtti. 8 aylık sürede yazılan reçetelerin 97’sinin incelendiğini kaydeden polis, 20 reçetenin sahte tespit edildiğini söyledi.

Polis ayrıca incelenen reçetelerden hastaların hiç muayene olmadığını ve reçetelerde belirtilen ilaçları almadıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Doktor F.D.’nin 11 sahte reçetesi belirlendi

Doktor F.D.’nin 8 aylık sürede 34 farklı eczaneye toplamda 2 bin 841 reçete yazdığını ve 274 reçetenin incelendiğine işaret eden polis, 113 tanesinin E.İ.’nin eczanesine yazıldığını söyledi. İncelenen reçetelerde 11 sahte reçete tespit edildiğini belirten polis, E.İ.’nin eczanesinde yapılan aramada bin 5993 adet reçetenin emare olarak alındığını belirtti.

Doktor A.K.’nin 6 sahte reçetesi tespit edildi

Doktor A.K.’nin Ocak ve Ağustos ayları içerisinde 92 farklı eczaneye 13 bin 560 reçete yazdığının belirlendiğini belirten polis, A.T.’nin eczanesine de 297 reçete yazdığını söyledi. 899 reçetenin incelendiğini ve 6 adet sahte reçete tespit edildiğini kaydeden polis, A.T.’nin eczanesinde yapılan aramalarda da farklı doktorların yazdığı bin 210 adet reçetenin emare olarak alındığını belirtti.

3 gün ek tutukluluk

Tahkikatın yeni başladığını ve incelenecek birçok emare olduğunu belirten polis 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Yargıç 6 zanlının da 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.