6 zanlı, 1 ay süreyle cezaevine gönderildi
Alayköy’de 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, güneye geçmek istedikleri sırada tespit edilen 6 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Alayköy’de 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, güneye geçmek istedikleri sırada tespit edilen 6 kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlıların ülkede ikamet izinsiz olduklarının tespit edildiklerini açıkladı.
Zanlı M.N.A’nın ise ülkeye tekne ile geldiğinin belirlendiği kaydedildi.
6 zanlı, 1 ayı geçmeyecek süre ile yargılanana kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.
Gülerler olguları aktardı
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.
Polis memuru Gülerler, 26 Ekim saat 06:50 raddelerinde Alayköy'de S.M.O, A.A.A, A.M.O, O.A.F,M.T.I.P, M.M.K ile M.N.A’nın güneye geçmek için 1.derece askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada tespit edildiklerini belirtti.
Yapılan soruşturmada zanlı M.N.A’nın ülkeye tekne ile geldiğinin belirlendiğini kaydeden Gülerler,
tüm zanlıların ülkede izinsiz ikamet ettiklerini söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.
1 ay cezaevine…
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozanlaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.