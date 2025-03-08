6 yılda 5 kadın cinayeti 6 bin 256 şiddet mağduru

2018: 103 (25 Kasım-Aralık)

2019: 1047 kadına şiddet

2020: 1 ölüm,1057 kadına şiddet

2021: 1 ölüm, 1064 kadına şiddet

2022: 957 kadına şiddet

2023: 3 ölüm, 925 kadına şiddet

2024: 1024 kadına şiddet

2025: (Ocak): 79 kadına şiddet

Serap ŞAHİN

Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik şiddet olayları ürkütücü boyutlara ulaştı. “Buz dağının görünen yüzü” olarak nitelendirilen rakamlar polis verilerine yansıdı 6 yılda 5 kadın cinayete kurban gitti, 6 bin 256 kadın şiddete maruz kaldı.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’nin YENİDÜZEN’le paylaştığı verilere göre, suç türleri incelendiğinde en fazla “darp” suçu işlendiği dikkat çekti.

Resmi verilere göre 25 Kasım 2018’de kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’ne 1 ayı aşkın bir sürede 103 kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle başvuruda bulundu, 6 kişinin ifade vermediği gerekçesiyle sayı 97’ye düştü.

İlgili birimin kurulmasından 1 yıl sonra kadına yönelik şiddetin acı verileri polis kayıtlara yansıdı, sadece 1 yılda kadına karşı 1047 şiddet vakası yaşandı.

Takvim yaprakları 8 Mart 2020’yi gösterdiğinde Elif Lort isimli bir kadın cinayete kurban gitti, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2021 yılına gelindiğinde toplam 1064 kadın şiddete maruz kalırken bir kadın daha cinayete kurban gitti. Dam Thi Hop isimli kadını öldüren sanık geçtiğimiz şubat ayında 39 yıl hapse mahkum edildi.

2022 yılında 957 kadın şiddete maruz kaldı.

2023 yılında 3 cinayet birden yaşandı. 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ocak ayında vahşice katledildi, Eylül ayında ise 37 yaşındaki Kübra Aydın öldürüldü. Aralık ayına gelindiğinde ise Ayça Alav iki kişi tarafından öldürüldü.

Helin’i öldüren sanık ömür boyu hapse mahkûm edilirken, Kübra Aydın’ın katili tarafından cansız bedeni arabaya konularak, katiliyle birlikte uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Ayça Alav’ı katleden sanıklarla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.

2024 yılına gelindiğinde kadına yönelik şiddet olayları durmadı, bir önceki yıla göre artış göstererek 1024’e ulaştı.

2025 yılının ocak ayını kapsayan sürede ise 79 kadın uğradığı çeşitli şiddet türleriyle polise başvurdu.

2018’de “darp” ve “telefon tacizliği” ilk sırada

25 Kasım 2018’de kurulan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesi’ne 1 ayı aşkın bir sürede 103 kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle başvuruda bulundu, 6 kişinin ifade vermediği gerekçesiyle sayı 97’ye düştü.

Şiddetin bölgelere göre dağılımına bakıldığında Lefkoşa’da 69, Mağusa’da 19, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 3, İskele’de 7 şiddet olayı meydana geldi. Tespit edilen toplam 97 şiddet olayında 43 “darp”, 13 “telefon tacizliği” olarak kayıtlara geçti.

2019 yılında 1047 şiddet vakası

İlgili birimin kurulmasından 1 yıl sonra kadına yönelik şiddetin acı verileri polis kayıtlara yansıdı, sadece 1 yılda kadına karşı 1047 şiddet vakası yaşandı.

369 darp şikâyeti, 155 şiddet kullanma tehdidi ve 114 telefonda tahkir edici arama veya mesaj şikayetleri verilere yansırken, 108 kadın rahatsız edildi, 7 kadın da zorla kaçırıldı.

Öte yanda 1 yıllık sürede 25 kadın “cinsel tacize” uğradı, 9 kadına ise “tecavüz” edildi.

8 Mart’ta 1 kadın cinayete kurban gitti

Takvim yaprakları 8 Mart 2020’yi gösterdiğinde Elif Lort isimli bir kadın cinayete kurban gitti, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2020 yılında polise yapılan 1057 şiddet başvurusunda yine “darp” suçu başı çekti, 318 kadın şikâyette bulundu. 162 kadın “şiddet tehdidine” uğradı, 166 kadın “rahatsız” edildi, 16 kadın “tecavüze” uğradı, 10 kadın ise taciz edildi.

2021’de 11 kadın “tecavüze” uğradı, 1 kadın cinayete kurban gitti

2021 yılına gelindiğinde toplam 1064 kadın şiddete maruz kalırken bir kadın da cinayete kurban gitti. Dam Thi Hop isimli kadını öldüren sanık geçtiğimiz Şubat ayında 39 yıl hapse mahkum edildi.

Aynı yılda 24 kadın” cinsel tacize” 11 kadın ise “tecavüze” uğradı. Verilere göre 1 yılda 376 kadın darp, 109 kadın ise rahatsız edildi.

2022’de 393 kadın “darp” edildi

Resmi verilere göre 2022 yılında 957 kadın şiddete maruz kaldı.

Meydana gelen 957 şiddette suçun çeşidine bakıldığında 393 “darp”, 69 “telefonda tahrik edici arama veya mesaj”, 55 “şiddet kullanma tehdidi”, 44 “elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” olarak verilere yansıdı.

Yine aynı dönemde 14 kadın “cinsel tacize” uğrarken 9 kadın ise “tecavüze” uğradı.

2023’de 3 cinayet işlendi

2023 yılında 3 cinayet birden yaşandı. 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur ocak ayında vahşice katledildi, Eylül ayında ise 37 yaşındaki Kübra Aydın öldürüldü. Aralık ayına gelindiğinde ise Ayça Alav iki kişi tarafından öldürüldü.

Helin’i öldüren sanık ömür boyu hapse mahkûm edilirken, Kübra Aydın’ın katili tarafından cansız bedeni arabaya konularak, katiliyle birlikte uçurumdan aşağıya yuvarlandı.

Ayça Alav’ı katleden sanıklarla ilgili yargı süreci ise devam ediyor.

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’nin resmi kayıtlarına göre 2023 yılında meydana gelen 925 şiddet olayının 451’i “darp” suçu olarak verilere yansıdı.

Lefkoşa’da 377, Gazimağusa’da 227, Güzelyurt’ta 192, İskele’de ise 78 şiddet olayı meydana geldi.

Bir önceki yıla oranla şiddet olayları artış gösterdi

2024 yılına gelindiğinde kadına yönelik şiddet olayları durmadı, bir önceki yıla göre artış göstererek 1024’e ulaştı.

Lefkoşa’da 304, Gazimağusa’da 278, Girne’de 265, Güzelyurt’ta 73, İskele’de 104 şiddet vakası yaşandı. Polis kayıtlarına göre, 1024 şiddet olayından 465’i darp, 88’i telefonda tahrik edici arama veya mesaj suçları başı çekti.

1 ayda 79 şiddet vakası

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi resmi verilerine göre 2025 yılının ocak ayını kapsayan sürede 79 kadın uğradığı çeşitli şiddet türleriyle polise başvurdu.

Sadece 1 aylık sürede Lefkoşa’dan 25, Mağusa’da 14, Girne’de 26, Güzelyurt’ta 4, İskele’de ise 10 şiddet olayı yaşandı.

Şiddet türlerinin içeriğine bakıldığında 79 olaydan 41’inin “darp” suçu olduğu dikkat çekti.