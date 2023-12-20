6 yıl hapse mahkûm edildi

Cihangir’de otostop çeken kadını aracına aldıktan sonra bıçak zoruyla tecavüz etmeye kalkışan Farrukh Alıhuseynov hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti sanığı 6 yıl hapse mahkum etti.

Sanık hakkında verilen kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan Cemaller, olayın 29 Aralık 2022 tarihinde meydana geldiğini anımsatarak, sanığın adına kayıtlı salon araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Haspolat çemberinde çeken 27 yaşındaki kadını aracına aldıktan sonra yolda seyir halinde oldukları bir esnada, cebinde bulunan parayı gösterip onunla cinsel ilişkiye girmesi için teklifte bulunup rızası olmaksızın, cinsel saldırıda bulunarak, aracı sürmeye devam edip araçtan inmek istemesine rağmen durmayarak, Minareliköy Kır sokak içerisinde toprak yolda durup araç içerisinde tasarrufunda bulundurmuş olduğu bıçakla tehdit edip cinsel tecavüze teşebbüs ettiğini anlattı.

Başkan Cemaller, kadının, sanığın elindeki bıçağı alırken avuç içlerinden yaralandığını ve aracın kapısını açıp kendisini yola atıp kurtulduğunu anlattı.

Başkan Cemaller, sanığın ise kullandığı araç ile olay yerinden kaçtığını ve aynı gün araç ile Cihangir’de tespit edildiğini belirtti.

Başkan, sanığın soruşturmanın ardından yargılanmak üzere 2 Ocak 2023 tarihinde cezaevine gönderildiğini anımsattı.

Cinsel nitelikli suçların giderek yaygınlaştığına, toplumda endişe yarattığına dikkat çeken Başkan Cemaller sanığı 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.