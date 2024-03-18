6.Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü iş birliği ile altıncısı düzenlenecek olan “Uluslararası Disiplinlerarası Eğitim Yansımaları Konferansı” (International Conference on Interdisciplinary Educational Reflections- ICIER 2024) 21-23 Mart 2024’te tarihlerinde gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi’nin de destek verdiği ICIER 2024’ün açılış töreni, 21 Mart Perşembe günü, saat 14.00’te Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirilecek.

Kapsayıcı Eğitim ve Erişilebilirlik” temasıyla düzenlenecek olan konferans; KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Kazakistan ve Çin’den alanında uzman konuşmacıları ve birçok akademisyeni bir araya getirecek. Eğitimde kapsayıcılığın ve erişilebilirliğin önemine vurgu yapacak olan konferansta alandaki en son araştırmalar, yenilikler ve etkili uygulama stratejileri tartışılacak. Konferansta, Kapadokya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi’nden Dr. Gainiya Tazhina ve Beijing Pekin Eğitim Enstitüsü’nden Dr. Xiangling Zhang davetli katılımcı olarak sunum gerçekleştirecek.

Üç gün sürecek olan konferansın son gününde ise öğretmenlere, akademisyenlere ve adaylara yönelik beş farklı atölye çalışması düzenlenecek. Atölye çalışmalarını tamamlayan katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı katılım belgesi verilecek.

Beş farklı atölye çalışması

ICIER2024 kapsamında ücretsiz olarak düzenlenecek atölyelerde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda belirlenen oturumlarda pek çok konu ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ve halka açık gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında; “Kapsayıcı Eğitim için Stratejik Planlama”, “Uygulamada Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim”, “Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar ve Bilimsel Raporlaştırma”, “Erişilebilirlik ve Eğitim”, ve “Öğrenmede Bireysel Farklılıklar ve Öğretimsel Uygulamalar” başlıklı konular ele alınacak.

Atölye katılımcılarının 20 Mart Çarşamba gününe kadar icier2024.neu.edu.tr adresini ziyaret ederek kayıt olması gerekiyor.