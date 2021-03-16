6 öğrenci PCR test yaptırarak, sınava katılacak

YENİDÜZEN

Güney’de eğitim veren İngiliz Okulu’nun (The English School of Nicosia) 20 Mart’ta gerçekleşecek sınavına 6 Kıbrıslı Türk öğrenci katılacak.

Okul Yönetim Kurulu Üyesi olan, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil’den alınan bilgiye göre; hem öğrencilerin hem de ailelerinin geçişine PCR test koşulu ile izin verilecek.

YENİDÜZEN’e konuşan Elcil, bin 100 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki Kıbrıs Türk öğrenci sayısının 118 olduğunu söyledi.

Elcil, geçtiğimiz yıllarda ortalama 60-70 arasında değişen başvuru sayısının eğitimin siyasete alet edilmesi ve artan döviz kurları nedeniyle oldukça gerilediğini de sözlerine ekledi.