“6 mülteciyi TIR dorsesi içerisinde Kıbrıs’ın kuzeyine getirdiler”

6 mülteciyi TIR dorsesi içerisinde gizlice Kıbrıs’ın kuzeyine getiren insan tacirleri Ş.P., H.Ç. ve H.Ç. tutuklanarak Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlıların, 3 kişi ile birlikte aralarında organize olup ,4’ü 16, biri 15 ve bir diğeri 40 yaşında olan 6 mülteciyi Türkiye’den alıp, TIR aracın arkasında takılı bulunan dorsenin içerisine gizleyerek, Girne limanından Kıbrıs’ın kuzeyine giriş işlemlerini yaptırmadan sokarak insan kaçakçılığı yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların ayrı ayrı vermiş oldukları gönüllü ifadelerinin suçlarını kabul edici nitelikte olduğunu kaydetti.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle ilgili 3 kişi arandığını söyledi.

Polis, alınması gereken birçok ifade ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini ifade ederek, 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.