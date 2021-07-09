6 merkezde toplam 3 bin 162 test

PCR kuyruğuyla bu gün adından söz ettiren Fuar Alanı ve Mücahitler Sitesi’ndeki üç test merkezinde toplam 2 bin 671 test yapılırken, Gönyeli, Değirmenlik ve Yeniboğaziçi belediyelerindeki merkezlerde ise 491 test yapıldı.

Toplam 3 bin 162 test yapıldığı bugünün kayıtlarına geçti.

Bugünün inanılmaz yoğun bir gün olduğunu belirten Lefkoşa PCR Test Merkezleri Sorumlusu Hemşire Filiz Uzun, çok büyük bir kalabalığa hizmet verildiğini belirtti.

Kendisine bağlı tüm merkezlerde toplam 3 bin 162 test yapıldığı bilgisini paylaşan Uzun, bugün yaşanan yoğun gündemi şöyle değerlendirdi:

“Bugün inanılmaz yoğun bir gündü. Fuar alanındaki 2 merkezim ve Mücahitler Sitesindeki merkezim de çok büyük bir kalabalığa hizmet verdi. Fuar 1 de 3 hemşire 1 kayıt memuru, Fuar 2 ve Mücahitler Sitesinde ise 3 hemşire 2 kayıt memuru ile bu yoğunlukla çalıştık. Personelim 10 dk molalarını bile yapamadı. Fuar 2 de neredeyse saat 15.00 a kadar başvuran tüm kişileri bitirerek günü kapadık. Ben hem 3 merkezimin hem de Gönyeli , Değirmenlik ve Yeniboğaziçi belediyelerinin sorumluluğunu yürütmekteyim. 6 aydır her gün hafta sonu dahil çalışıyorum. Sıcakta bekleyen insanlar için ben de kaygılanıyorum. Bugün Fuar 1 ve 2 de toplam 1908 pcr, Mücahitler Sitesinde 615 pcr, 148 antijen test yaptık. Belediyelerin toplam antijen sayısı ise 491. Tüm merkezler toplamda 3162 test yaptık. Bu kadar yoğunluk arasında minik bir kedi günümüzü güzelleştirdi. Yaşadığımız sıkıntıları hissetmiş olmalı ki gelip masama çıkarak bana sarıldı. İyi ki güzel canlılar var. İyi ki. Tüm çalışanlarıma bugün ve her gün göstermiş oldukları performansları ve sabırları için teşekkür ederim.”